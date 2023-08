Tote Frau in Schöneberg gefunden: Mordkommission ermittelt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Schöneberg auf der Straße tot aufgefunden worden. Die 61-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen an den Folgen einer Gewalttat gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau war gegen 0.50 Uhr auf der Fuggerstraße auf dem Boden liegend entdeckt worden.

Eine Mitarbeiterin des gegenüberliegenden Hotels habe die Polizei alarmiert, hieß es. Die Auffindesituation deute darauf hin, dass die 61-Jährige einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sei. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. Diese soll noch am Freitag erfolgen. Eine Mordkommission ermittelt.