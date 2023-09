Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 bei Uelzen sind zwei Autofahrer tödlich verunglückt. Beide Männer, 23 und 78 Jahre alt, seien am Dienstagabend nach einer Frontalkollision verstorben.

Uelzen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 bei Uelzen sind zwei Autofahrer tödlich verunglückt. Beide Männer, 23 und 78 Jahre alt, seien am Dienstagabend nach einer Frontalkollision noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Der 23-Jährige sei in seinem Auto Richtung Uelzen in einer Rechtskurve geradeaus weitergefahren und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Dieser habe sich überschlagen und sei auf dem Dach im Seitenstreifen zum Liegen gekommen. Darin habe ein 78-Jähriger am Steuer gesessen. Auch das Auto des 23-Jährigen sei durch die Wucht des Aufpralls an den Seitenrand geschleudert worden.

Beamte der Polizei, mehrere Ortsfeuerwehren sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz. Parallel wurden das Kriseninterventionsteam und der Notfallseelsorger alarmiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.