Tote Person bei Explosion in Haus in Halberstadt

Halberstadt - Bei einer Explosion in einem unbewohnten, im Bau befindlichen Haus in Halberstadt in Sachsen-Anhalt ist ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden dabei am Donnerstagmorgen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der betroffene Bereich in der Stadt wurde für den Verkehr gesperrt. Der Einsatz der Polizei läuft. Die Explosion ereignete sich den Angaben zufolge gegen 9.20 Uhr.