Nordhausen - Feuerwehrleute haben bei einem Wohnungsbrand in Nordhausen eine Leiche gefunden. Sowohl die Identität der Person als auch die Brandursache seien noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach brach das Feuer um kurz nach Mitternacht in der Wohnung eines mehrgeschossigen Wohnhauses aus. Mehrere Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die tote Person in der brennenden Wohnung. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Identität der Person aufgenommen. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort.