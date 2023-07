Im Süden Thailands ist es zu einer massiven Explosion gekommen. Ein staatlicher Sender berichtet von mindestens neun Toten und mehr als 115 Verletzten. Menschen sollen noch in brennenden Häusern eingeschlossen sein.

Tote und mehr als 100 Verletzte bei Explosion in Thailand

Bangkok - Eine Explosion in einem Lagerhaus mit Feuerwerkskörpern hat im Süden Thailands Medienberichten zufolge Tote und mehr als 100 Verletzte verursacht.

Der staatliche Sender PBS berichtete ohne Quellenangabe, mindestens neun Menschen hätten bei der Detonation am Nachmittag in Muno in der Provinz Narathiwat nahe der Grenze zu Malaysia ihr Leben verloren. Mehr als 115 Menschen seien verletzt worden.

Mehrere Häuser in der Nähe der Lagerhalle seien durch die Explosion beschädigt worden und hätten Feuer gefangen, so der Sender weiter. Es gebe Berichte über eine unbekannte Zahl von Menschen, die in brennenden Häusern eingeschlossen seien. Rettungskräfte seien vor Ort, doch ihre Arbeit werde von anhaltenden Explosionen der Feuerwerkskörper behindert. Über die Ursache ist nichts bekannt.

In dem Gebäude sind Feuerwerkskörper gelagert worden. Kriya Tehtani/AP