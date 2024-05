Halle - Nach dem Tod eines zwei Jahre alten Mädchens in Halle gehen die Ermittlungen zur Todesursache weiter. Das offizielle Obduktionsergebnis stehe noch aus, erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Dienstagnachmittag. Die Obduktion soll erste Hinweise zur Todesursache des Kleinkindes bringen. Erst danach könne beurteilt werden, ob es sich um einen Unfall handele oder ob ein Verbrechen vorliege.

Am Sonntag war gegen 14.00 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle wegen eines medizinischen Notfalls in einer Wohnung im Paulusviertel eingegangen. Die Rettungskräfte fanden das kleine Mädchen laut Polizei leblos in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vor. Versuche, es wiederzubeleben, blieben demnach erfolglos.