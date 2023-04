Toter an S-Bahn-Haltepunkt in Halle gefunden

Halle - An einem S-Bahn-Haltepunkt am Zoo Halle ist ein Toter gefunden worden. Die Todesumstände, ob der Mann eines natürlichen oder unnatürlichen Todes starb, würden ermittelt, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Halle am Freitag. Eine Obduktion sei geplant, der Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ online berichtet.