Halle - Die Umstände des toten Mannes vom S-Bahn-Haltepunkt am Zoo Halle sind weiter unklar. Die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung stünden noch aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Mann war am Freitag leblos in der Station aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde mittlerweile die Identität des Mannes ermittelt. Demnach handelt es sich um einen 1964 geborenen deutschen Staatsbürger.