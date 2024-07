Schönau-Berzdorf auf dem Eigen - Im Fall des Toten auf einem Parkplatz in Ostsachsen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wolle Haftantrag stellen, teilte die Polizeidirektion in Görlitz mit.

Am Freitagmorgen hatten die Beamten nach Hinweisen auf dem öffentlichen Parkplatz „Am Hutberg“ in Schönau-Berzdorf auf dem Eigen einen 65-Jährigen tot aufgefunden. Möglicherweise wurde er Opfer eines Verbrechens. In dem Zusammenhang wurde ein zunächst unbekannter etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann gesucht, der in einem blauen Kleinwagen mit Zittauer Kennzeichen vom Tatort geflüchtet sein soll.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen sei es gelungen, den Tatverdächtigen zu identifizieren und schließlich in Görlitz ausfindig zu machen, hieß es. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauerten an.