Ingersleben - In der Nähe einer Baustelle auf der Autobahn 2 im Landkreis Börde ist ein toter Mann entdeckt worden. Am frühen Montagmorgen sei der leblose Körper auf dem Standstreifen in der Nähe des Ortsteils Alleringersleben von Ingersleben aufgefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Verletzungen deuteten auf einen Unfall hin. Zu den genaueren Umständen und zur Identität des Mannes machten die Beamten zunächst keine Angaben.