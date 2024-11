Bei einem Unfall in Berlin-Spandau ist ein Mensch gestorben. Vieles ist noch unklar.

Toter bei Unfall in Spandau

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend in der Seegefelder Straße. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall ist in Berlin-Spandau ein Mensch ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Donnerstagabend in der Seegefelder Straße, wie die Polizei mitteilte. Nähere Angaben zum Unfallgeschehen konnte sie noch nicht machen.