Toter in Marzahn - 16-jähriger Sohn des Opfers im Visier

Der Sohn wurde noch am Tatort festgenommen. (Archivbild vom 30.1.)

Berlin - Nach dem Tod eines Mannes in Berlin-Marzahn steht der 16 Jahre alte Sohn des 59-Jährigen in Verdacht. Der Jugendliche wird verdächtigt, seinen Vater mit einem Stichwerkzeug getötet zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Der 59-Jährige wurde am frühen Donnerstagabend leblos in einem Hausflur in der Märkischen Allee gefunden. Sanitäter konnten nur noch den Tod feststellen, wie es hieß. Sein Sohn wurde im Hausflur festgenommen. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Bei der Festnahme trug der 16-Jährige einen roten Mantel mit weißem Saum, der einem Weihnachtsmann-Kostüm ähnelt.