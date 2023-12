Toter Mann in Bach in Krölpa gefunden

Krölpa - In einem Bach in Krölpa (Saale-Orla-Kreis) ist ein toter Mann gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ein Spaziergänger den leblosen Körper des Mannes am Vormittag entdeckt. Die Identität des 68-Jährigen sei inzwischen geklärt, so die Polizei. Zu den genauen Hintergründen machte sie zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen laufen demnach. Zuvor hatte die „Ostthüringer Zeitung“ berichtet.