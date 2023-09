Toter Mann in Wohnung: Verdächtiger Mitbewohner in U-Haft

Barßel - Nach dem Tod eines Mannes in Barßel im Landkreis Cloppenburg sitzt dessen Mitbewohner wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der 35-Jährige werde verdächtigt, für den Tod des 66-Jährigen und einen Zimmerbrand verantwortlich zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 66 Jahre alte Mann war am frühen Dienstagmorgen nach einer Brandmeldung leblos in der Wohnung gefunden worden.

Der Mitbewohner galt schnell als Tatverdächtiger. Er floh zunächst, konnte aber nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im benachbarten Ramsloh festgenommen werden. Anschließend wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einer Haftrichterin vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.