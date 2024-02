Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichshain ist ein toter Mensch gefunden worden. Wie die Feuerwehr am Samstagabend auf X (ehemals Twitter) mitteilte, stand ein Zimmer im zweiten Obergeschoss eines Wohngebäudes in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. In der Brandwohnung wurde die tote Person gefunden, weitere Verletzte gab es demnach nicht. Zur Brandursache und zur Identität der toten Person machte die Feuerwehr bislang keine Angaben. Insgesamt waren 54 Einsatzkräfte vor Ort.