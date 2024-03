Die Feuerwehr wird am Donnerstagmittag in den Westen der Stadt gerufen. In der Brandwohnung finden die Einsatzkräfte einen leblosen Menschen.

Berlin - Bei einem Feuer in Berlin-Wilhelmstadt ist am Donnerstag ein Mensch tot in der Brandwohnung entdeckt worden. Feuerwehrkräfte entdeckten den Bewohner der Erdgeschosswohnung während der Löscharbeiten und konnten nur noch den Tod feststellen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach war die Kriminalpolizei im Einsatz. Ob es sich bei dem Toten um einen Mann oder eine Frau handelt, war zunächst nicht bekannt.

Die Feuerwehr wurde am Mittag in den Tiefwerderweg alarmiert und löschte den Brand in dem Hinterhaus des vierstöckigen Mehrfamilienhauses. Fünf Bewohner wurden den Angaben nach mit der Hilfe von Brandschutzhauben aus dem Haus gerettet. Einer von ihnen kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik.