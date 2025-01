Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zehdenick stirbt ein Mensch. Nun steht fest, wer er war.

Zehdenick - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zehdenick (Oberhavel) vor rund einer Woche steht die Identität des dabei ums Leben gekommenen Mannes fest. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 54-jährigen polnischen Staatsbürger, der in der Brandwohnung lebte. Das ergab die Obduktion seiner Leiche. Laut Polizei konnte bei der Untersuchung der Gerichtsmediziner kein Einwirken Dritter festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung mit Todesfolge dauern demnach an. Zur Brandursache lagen keine Angaben vor.