Linum/Neuruppin - Der nach einem Garagenbrand in Linum bei Fehrbellin gefundene Tote ist identifiziert. Es handle sich um den 63-jährigen Eigentümer des Grundstücks. Die habe die rechtsmedizinische Untersuchung im Auftrag der Staatsanwaltschaft ergeben, teilte die Polizei in Neuruppin am Freitag mit. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es werde von einem Unglücksfall ausgegangen.

Die Einsatzkräfte waren am 21. Oktober zu dem Brand in der Garage im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gerufen worden.