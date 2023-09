Quedlinburg - Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Quedlinburg (Landkreis Harz) haben Einsatzkräfte einen Menschen tot aufgefunden. Warum das Feuer am Freitag ausbrach, war zunächst unklar, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Auch weitere Details zur toten Person waren am Freitagabend nicht bekannt. Das Mehrfamilienhaus sei nach dem Feuer nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden.