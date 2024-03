Der Fund eines Toten in einem Fluss in Südthüringen beschäftigt die Polizei. Noch ist einiges unklar.

Wernshausen - In der Werra im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist am Freitag ein Toter gefunden worden. Der leblose Körper eines Mannes sei bei Säuberungsarbeiten an einem Wehr in Wernshausen entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr barg ihn mithilfe eines Schlauchboots. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, nicht aber die Todesursache. Laut Polizei war die Identifizierung des Toten zunächst nicht möglich. Die Kriminalpolizei ermittelte zu den Umständen.