Berlin - Beim Rechtsabbiegen hat ein Lkw-Fahrer einen Radfahrer in Berlin-Neukölln erfasst. Der 63-Jährige starb am Dienstag noch am Unfallort im Ortsteil Britz in einem Rettungswagen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatten die Beamten von einem 61-Jährigen gesprochen.

Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer fuhr laut Polizei in dieselbe Richtung wie der Radfahrer. Beim Rechtsabbiegen erfasste er den Mann, der daraufhin zu Boden stürzte, wie es hieß. Auch ein Rettungshubschrauber kam den Angaben zufolge zum Einsatz. Der Buckower Damm war in der Folge fast vier Stunden gesperrt.