Toter Säugling in Müllsack in Garage gefunden

Osnabrück - In Berge in der Samtgemeinde Fürstenau (Landkreis Osnabrück) ist ein toter Säugling in einem Müllsack in einer Garage entdeckt worden. Die Obduktion sei bereits abgeschlossen, das Baby wäre lebensfähig gewesen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück Medienberichte. Die Todesursache des Neugeborenen sei bislang nicht geklärt, die Ermittlungen liefen weiter.