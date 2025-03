In Celle trieb eine ausgewachsene tote Wölfin in der Aller - vermutlich durch einen Schuss getötet. (Symbolbild)

Celle - Ein auf dem Wasser der Aller treibender ausgewachsener toter Wolf hat in Celle für Aufsehen gesorgt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sei das etwa 35 Kilogramm schwere weibliche Tier vermutlich durch einen Schuss getötet worden, teilte die Polizei mit. Zudem wurde der Wölfin einer der Fangzähne entfernt. Der Landkreis Celle und das zuständige Wolfsbüro wurden hinzugezogen, die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Ein Anwohner war am vergangenen Freitagnachmittag auf das im Wasser treibende tote Tier aufmerksam geworden.

Der Verein Wildtierschutz Deutschland sieht früheren Angaben zufolge keinen Bedarf für den Abschuss von Wölfen. Die Tierschützer verweisen demnach darauf, dass in den drei Bundesländern mit den meisten Wölfen die Zahl der Nutztierrisse rückläufig sei - trotz leicht gestiegener Wolfspopulation. Im Jahr 2023/24 wurden in Deutschland insgesamt 209 Wolfsrudel nachgewiesen, davon 58 in Brandenburg, 48 in Niedersachsen und 37 in Sachsen.