Hier im "Elise-Tilse-Park" in Berlin-Kreuzberg haben Spaziergänger ein totes Baby gefunden. Foto: Paul Zinken

Paul Zinken

Grausiger Fund spät am Abend: In einem Park in Berlin-Kreuzberg haben Spaziergänger die Leiche eines Säuglings entdeckt. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt - und sucht nach den Eltern.

Berlin (dpa) - Spaziergänger haben in Berlin-Kreuzberg ein totes Baby gefunden. Die Passanten hätten den Säugling Samstagnacht gegen 23.00 Uhr im Elise-Tilse-Park entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es bestehe Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, hieß es weiter. Zu Alter und Geschlecht des Babys konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Bislang gebe es keine Hinweise auf die Eltern des Kindes.

Schlagwörter zum Thema: Berlin | Kriminalität |