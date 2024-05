Der Schriftzug „Landgericht“ hängt am historischen Gebäude des Landgerichts Verden im Stadtzentrum.

Verden - Mehr als neun Jahre nach der Totgeburt eines Mädchens hat sich eine frühere Hebamme zu Beginn eines neuen Prozesses am Montag nicht geäußert. Die 62-Jährige ist am Landgericht Verden wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Sie soll eine Hausgeburt in Siedenburg zwischen Bremen und Hannover fortgesetzt haben, obwohl es der Mutter und dem Kind zunehmend schlechter ging.

Das Landgericht hatte die Angeklagte bereits im November 2022 wegen Totschlags durch Unterlassen zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Angeklagte legte gegen das Urteil erfolgreich Revision ein. Das Gericht hat für den neuen Prozess Termine bis zum 4. Juni angesetzt.