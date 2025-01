Berlin - Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn haben die Ermittler das Opfer identifiziert: Es handele sich um eine 27 Jahre alte Frau, sagte Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner auf Anfrage.

Die Frau war am Samstag im Fahrstuhl des Wohnhauses an der Marzahner Chaussee entdeckt worden und kurz darauf gestorben. Wenig später wurde nach Angaben der Polizei ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er sei in dem großen Wohnblock angetroffen worden. Eine Vernehmung sollte klären, ob und inwieweit der Mann am Tod der Frau beteiligt gewesen sein könnte.

Zu den Ergebnissen sagte Oberstaatsanwalt Büchner noch nichts. Er nannte lediglich das Alter des Mannes: 31 Jahre. Auch Tathergang oder Motiv sind öffentlich noch nicht bekannt. Zur Art der Verletzungen der Frau hatte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht.

Der erste Notruf sei gegen 9.00 Uhr eingegangen, hieß es am Samstag. Anwohner hätten die Frau im Fahrstuhl gefunden und versucht, sie wiederzubeleben. Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod feststellen können, sagte ein Polizeisprecher.