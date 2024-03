Noch nie waren so viele Touristen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt zu Besuch wie 2023. Vor allem aus dem Ausland kamen mehr Gäste nach Magdeburg.

Tourismus-Rekord in Magdeburg

Unterschiedliche Fenster in der Fassade der Grünen Zitadelle.

Magdeburg - Noch nie hat Magdeburg so viele Touristen beherbergt und Übernachtungen gezählt wie im Jahr 2023. Insgesamt rund 438.000 Gäste besuchten die Landeshauptstadt, wie die Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) am Mittwoch mitteilte. Die Besucherinnen und Besucher blieben demnach für etwa 786.000 Übernachtungen in der Stadt - etwa 1,8 Tage pro Gast.

Damit beherbergte Magdeburg 17 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr, wie es hieß. Mit 33 Prozent stieg demnach die Zahl der ausländischen Touristen besonders stark. Vor allem Besucher aus Polen und den Niederlanden reisten laut MMKT nach Sachsen-Anhalt.

Der bisherige Tourismus-Rekord in Magdeburg war den Angaben zufolge 2019 vor Ausbruch der Pandemie erreicht worden. Im Vergleich dazu zählte Magdeburg 2023 demnach 4 Prozent mehr Gäste und 8 Prozent mehr Übernachtungen.