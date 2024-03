Magdeburg - Das vergangene Jahr war ein gutes für die Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt. „Übernachtungen und Ankünfte in Sachsen-Anhalt haben sich sehr positiv entwickelt“, sagte Stefanie Pötzsch, Staatssekretärin Wirtschaftsministerium, am Mittwoch. Insgesamt wurden den Angaben des Statistischen Landesamts zufolge rund 3,4 Millionen Ankünfte (plus 7 Prozent zum Vorjahr) und 8,4 Millionen Übernachtungen (plus 6 Prozent) in gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit zehn oder mehr Betten gezählt.

Die größten Zuwächse verzeichnete 2023 demnach der Bereich Camping. Insgesamt wurden 756.461 Übernachtungen gezählt, hieß es. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie, sei das ein Plus von 46 Prozent. Damit sei der Bereich der Einzige, der seine Übernachtungszahlen im Vor-Pandemie-Vergleich steigern konnte.

Vor allem in die Elbe-Börde-Heide und die Altmark seien mehr Menschen gekommen, hieß es. Die Regionen Anhalt-Wittenberg, Harz und Harzvorland liegen mit ihrem Zahlen hingegen noch unter dem den Zahlen von 2019. Besondere Besuchsorte im Land sind unter anderem die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg, das Gartenreich Dessau-Wörlitz und der Naumburger Dom. Auch das Biosphärenreservat Mittelelbe und der Naturpark Harz ziehen jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Sachsen-Anhalt.

Auch die Zahl der Touristen und Touristinnen, die aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt kommen, ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, hieß es. Insgesamt wurden demnach 2023 über 250.000 Ankünfte internationaler Gäste verzeichnet - elf Prozent mehr als noch 2022 und mehr als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Damit die Wirtschaft durch Tourismus weiter gestärkt werden kann, würden neben Gästen auch zusätzliche Fachkräfte aus dem Ausland benötigt, forderte Pötzsch.