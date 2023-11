Erfurt - Der Thüringer Tourismuspreis geht in diesem Jahr nach Oberhof, Meuselbach-Schwarzmühle, Zeulenroda-Triebes und Meiningen. Die insgesamt mit 26.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Dienstag vergeben. Es habe in diesem Jahr 50 Vorschläge gegeben, unter denen ausgewählt wurde, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit. Die gestiegene Zahl, 2022 waren es 41 Vorschläge, spreche auch für eine insgesamt bessere Stimmung in der Branche, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Die Zahl der Übernachtungen sei bis Ende Juli um mehr als elf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. „Damit liegen wir jetzt schon wieder bei 95 Prozent des Niveaus des Vor-Corona-Jahres 2019.“ Größtes Problem sei der Mangel an Fach- wie auch an Saison- und Hilfskräften. Dies führe dazu, dass Öffnungszeiten teilweise eingeschränkt blieben oder Veranstaltungen nicht durchgeführt werden könnten. „Der Arbeitskräftemangel ist einer der Hauptgründe dafür, dass gerade die Gastronomie das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat“, äußerte der Minister.

In der Kategorie „Lieblingsarbeitgeber“ gewann das auf Familien mit Kindern spezialisierte neue Luxus-Resort „The Grand Green“ in Oberhof. Bei „Service & Qualität“ ging die Auszeichnung samt Preisgeld von 5000 Euro an das „Flair Hotel Waldfrieden“ in Meuselbach-Schwarzmühle im Schwarztal, das eine familiäre Atmosphäre biete. In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ wurde das „Bio-Seehotel“ in Zeulenroda-Triebes geehrt, das über hauseigene Bäckerei und Fleischerei verfüge. Den Sonderpreis „Newcomer des Jahres“ holte sich das „Hotel & Restaurant Träbeser Bauernstube“ in Meiningen, das Gourmet-Küche biete.