Borkum - Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies sieht den Fremdenverkehr als eine der wichtigen Schlüsselbranchen im Land. Als Querschnittsbranche liege der Tourismus auf Augenhöhe mit anderen starken Branchen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch auf dem Tourismustag Niedersachsen auf der Nordseeinsel Borkum. Die Branche sicher 330.000 Arbeitsplätze im Land steuere fast fünf Prozent zum niedersächsischen Bruttoinlandsprodukt bei.

Mit 31,7 Millionen Übernachtungen in den ersten acht Monaten 2023 liege man inzwischen wieder fast auf Vor-Corona-Niveau, so Lies. „Es freut mich sehr, dass sich der Tourismus als bedeutsamer Wirtschaftsfaktor für Niedersachsen nach den starken Einbrüchen in Folge der Corona-Pandemie weiter erholt und nun wieder auf einem guten Kurs ist.“

Zu Veranstaltung, die am Dienstag begann, sind 170 Branchenvertreter aus dem gesamten Bundesland nach Borkum gereist. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung, zu der die IHK Niedersachsen eingeladen hatte, stehen die aktuellen Herausforderungen, vor denen die Branche angesichts von Klimawandel und Fachkräftemangel Branche steht, und wie Hotellerie und Gastronomie darauf reagieren können.

„Auch nach der Corona-Pandemie steht die Tourismuswirtschaft weiterhin vor großen Unsicherheiten“, sagte Kerstin van der Toorn, Leiterin der Tourismusabteilung bei der IHK Ostfriesland und Papenburg, die die Konferenz am Dienstagnachmittag eröffnete. „Energiekrise, Inflation, Personalmangel und außenpolitische Entwicklungen sind nur ein paar Stichworte.“ Darüber wolle man auf der Konferenz nun auch mit Minister Lies diskutieren.