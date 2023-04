Meuselwitz - Nach sechs Pflichtspielniederlagen hintereinander ist Heiko Weber beim Fußball-Regionalligisten ZFC Meuselwitz beurlaubt worden. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Christian Hanne die Mannschaft. „Das Präsidium hat die Zuversicht verloren, dass die zuletzt deutlich negative Tendenz unter Heiko Weber gestoppt wird. Ein neuer Cheftrainer soll möglichst bis zum 15. Juni präsentiert werden“, hieß es in der vierzeiligen Club-Mitteilung.

„Was die Mannschaft an ärmlichen Leistungen in dieser Saison abgeliefert hat, was einige Spieler anbieten, sich zum Teil unkameradschaftlich verhalten, das verärgert mich, das desillusioniert mich“, sagte Präsident Hubert Wolf der „Thüringer Allgemeinen“ (Mittwoch). Wolf führt den Zipsendorfer Fußballclub seit 30 Jahren. Der Tabellen-15. muss an diesem Samstag (14.00 Uhr) beim drittplatzierten FC Carl Zeiss Jena antreten.