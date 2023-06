Osnabrück - Am Tag des Trainingsauftakts hat es beim Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück viel Bewegung im Kader gegeben. Der Aufsteiger vermeldete am Mittwoch den Abgang von Omar Traoré und den Zugang von Florian Bähr. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler Traoré hat seinen Vertrag an der Bremer Brücke nicht verlängert und wechselt zum 1. FC Heidenheim in die Bundesliga. Für die Defensive verpflichtete der VfL dafür den 20 Jahre alten Linksverteidiger Bähr aus der U23 des Erstligisten TSG Hoffenheim.

„Wir waren mit Omar bereits seit Ende des vergangenen Jahres im Austausch, leider konnten wir ihn nicht von einem Verbleib beim VfL überzeugen“, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh über Traoré. Den neu verpflichteten Bähr bezeichnete er als „hoffnungsvolles deutsches Talent mit einem spannenden Profil“.

Beim Trainingsauftakt an der Bremer Brücke begrüßte VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger auch Radomir Novaković. Der 23 Jahre alte Torwart, der zuletzt für die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 spielte, wird sich bis auf Weiteres beim VfL fit halten.