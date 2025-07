Am Oppurger Schloss kippt ein Traktor um. Der Schaden an der alten Begrenzungsmauer ist hoch, der Fahrer jedoch bleibt unverletzt.

Einsatzkräfte rücken für einen ungewöhnlichen Einsatz aus: Ein Traktor ist in einer Kurve umgekippt. (Symbolbild)

Oppurg - Ein 18-Jähriger hat mit seinem Traktor in Oppurg (Saale-Orla-Kreis) einen Teil der historischen Schlossmauer beschädigt. In einer Kurve im Mühlweg war das mit Heuballen beladene Fahrzeug am Montag aus bislang unklaren Gründen umgekippt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Verletzt wurde der 18-Jährige dabei nicht. Doch etwa 15 Meter Sandsteinmauer stürzten infolgedessen ein. Der Schaden wird aktuell auf etwa 200.000 Euro geschätzt.