In Schöneiche kommt es zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Für die Bahn endete die Fahrt an dieser Stelle - der Autofahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Schöneiche - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn ist diese in Schöneiche nahe Berlin (Landkreis Oder-Spree) entgleist und der Autofahrer verletzt worden. Das Auto hatte der Straßenbahn am frühen Dienstagabend die Vorfahrt genommen, wie das Lagezentrum mitteilte. Der Mitte 30-jährige Autofahrer sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, er befinde sich jedoch nicht in Lebensgefahr, hieß es weiter.

Ob sich zu dem Zeitpunkt Fahrgäste in der Straßenbahn befunden haben, war zunächst unklar. Bei dem Unfall ist den Angaben nach jedoch niemand Weiteres verletzt worden. Die Bergungsarbeiten der Straßenbahn liefen bis in die Nacht. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.