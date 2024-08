Frankfurt/Main/Wolfsburg - Eintracht Frankfurt steht vor einer Verpflichtung des belgischen EM-Verteidigers Arthur Theate von Stade Rennes und setzt damit offenbar ein Abwehrspieler-Domino in der Fußball-Bundesliga fort. Über den bevorstehenden Transfer des 24 Jahre alten Innenverteidigers berichteten am Freitag zuerst mehrere französische Medien. Theate soll in Frankfurt den Ecuadorianer Willian Pacho ersetzen, der in der vergangenen Woche für rund 40 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt ist.

Favorit auf die Pacho-Nachfolge war eigentlich der Grieche Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki. Doch der 20 Jahre alte Nationalspieler steht nun vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Nach „Kicker“-Informationen hat der Abwehrspieler den Medizincheck und die Vertragsunterschrift mit den Wolfsburgern bereits hinter sich. Unklar ist demnach nur noch, wann der Transfer offiziell bekanntgegeben wird. Denn Koulierakis soll am 22. und 29. August noch für PAOK in den beiden Europa-League-Qualifikationsspielen gegen die Shamrock Rovers aus Irland eingesetzt werden.

Ein Kandidat in Frankfurt war offenbar auch der Innenverteidiger Felix Uduokhai vom FC Augsburg. Der ehemalige Wolfsburger wird nun aber von der TSG 1899 Hoffenheim umworben.