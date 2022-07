Transfer fast perfekt: Buchanan schon im Trainingslager

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird nach Stürmer Oliver Burke einen weiteren britischen Spieler verpflichten. Linksverteidiger Lee Buchanan kam am Sonntagmittag im Trainingslager des Clubs im Zillertal in Österreich an. Mit dem 21-Jährigen von Derby County habe man sich über einen Wechsel geeinigt, bestätigten die Bremer via Twitter. „Wenn die medizinischen Untersuchungen ohne Probleme verlaufen, wird der Vertrag in den nächsten Tagen unterschrieben“, heißt es in der Werder-Mitteilung.

Der 21 Jahre alte Buchanan stieg zuletzt mit Wayne Rooney als Trainer aus der zweiten englischen Liga ab. Während der am Mittwoch von Sheffield United verpflichtete Burke international für Schottland spielt, ist Buchanan ein englischer U21-Nationalspieler.

Nach fünf Transfers für Abwehr, zentrales Mittelfeld und den Angriff sucht Werder für die neue Bundesliga-Saison nur noch Verstärkungen für die beiden defensiven Außenpositionen. Buchanan gilt schon seit mehreren Wochen als Wunschkandidat für die linke Seite.