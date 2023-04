Leipzig - In Leipzig ist ein Kleintransporter eines Baugewerbe-Unternehmens angezündet worden. Die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt (LKA) ermitteln nach dem Brand in der Nacht zu Mittwoch wegen Brandstiftung, wie das LKA am Donnerstag mitteilte. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden könne, habe das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) die Ermittlungen übernommen. Am Mittwoch sei auf einer Internetplattform ein Bekennerschreiben aufgetaucht, das geprüft werde. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen zerstört, wie es hieß.