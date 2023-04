Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Zittau - Eine Fußgängerin ist in Zittau von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Die 40-jährige Fahrerin des Transporters wollte am Montagmorgen in einer Einfahrt wenden und übersah die Fußgängerin beim Zurücksetzen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen stieß gegen die 61-Jährige, die Frau stürzte zu Boden. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.