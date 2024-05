Berlin - Der Fahrer eines Transporters hat in Berlin-Tempelhof eine 62 Jahre alte Fußgängerin angefahren. Die Frau, die mit ihrem Hund spazieren war, kam mit schweren Kopfverletzungen sowie Verletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 55 Jahre alte Transporter-Fahrer bog demnach am Freitagmorgen nach rechts auf den Platz der Luftbrücke ab, wo die Frau mit ihrem Hund gerade die Straße an einer Ampel überquerte. Der Transporter erfasste die 62-Jährige, die daraufhin stürzte, wie es hieß. Beamte übergaben den Hund dem Tierfang. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.