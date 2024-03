Saalburg-Ebersdorf - Eine Mopedfahrerin ist in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) von einem Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Die 17-Jährige wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls im Ortsteil Friesau dauerten demnach an. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Fahrer des Transporters das Moped, als er aus einem Grundstück auf die Straße fuhr.