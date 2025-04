Aus einer Lagerhalle bei Leipzig werden Werkzeug und ein Transporter gestohlen. Die Diebe laden ihr Diebesgut ab, dann lassen sie das Fahrzeug in Flammen aufgehen.

Transporter gestohlen, angezündet und in Kiesgrube geschoben

Die Täter brachen am Wochenende in die Lagerhalle einer Firma ein. (Symbolbild)

Doberschütz - Unbekannte Einbrecher haben aus der Lagerhalle einer Firma in Doberschütz (Landkreis Nordsachsen) einen Transporter gestohlen, diesen angezündet und in eine Kiesgrube geschoben. Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag auf zunächst unbekannte Weise Zugang zu der Lagerhalle im Ortsteil Mörtitz, wie die Polizei mitteilte.

Sie stahlen Werkzeugkoffer, Fahrzeugschlüssel und den Transporter, der bereits mit Werkzeug und Baumaschinen beladen war. Die Werkzeuge brachten die Täter an einen unbekannten Ort. Den Transporter fuhren sie zur Kiesgrube Mörtitz. Zeugen fanden den ausgebrannten Transporter am Sonntagmorgen in der Kiesgrube.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls und Brandstiftung. Der Wert des gestohlenen Werkzeuges und des zerstörten Transporters belaufen sich den Angaben zufolge auf jeweils mehr als 10.000 Euro.