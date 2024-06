Lichtentanne - Durch einen heftigen Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Transporter nahe Lichtentanne umgekippt. Bei dem Unfall sind zwei Männer verletzt worden.

Am Montagvormittag habe ein 84 Jahre alter Autofahrer an einer Einmündung die Vorfahrt eines 63 Jahre alten Transportfahrers missachtet, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge kippte der Transporter auf die Beifahrerseite. Beide Fahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden gesperrt.