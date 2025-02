Transporter kracht in Unfallwagen auf A9 - Zwei Verletzte

Naumburg - Ein Kleintransporter ist auf der A9 bei Naumburg (Burgenlandkreis) ungebremst in ein Unfallauto gekracht. Zwei Menschen wurden am Morgen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A9 war Richtung Berlin ungefähr drei Stunden gesperrt.

Laut Polizei war das Auto zunächst seitlich gegen einen Lkw gefahren. Der Wagen prallte von dem Sattelzug ab und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Fahrer des Transporters erkannte den Unfall zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.