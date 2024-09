Wangerland - Ein 64 Jahre alter Transporterfahrer ist mit seinem Fahrzeug im Landkreis Friesland gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Er war am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße in Mederns in der Gemeinde Wangerland abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall wurde der Mann in dem Transporter eingeklemmt. Feuerwehr-Einsatzkräfte befreiten ihn.

Die Ladung des Transporters sei bei dem Unfall beschädigt worden und ausgelaufen, hieß es. Was sich genau in dem Fahrzeug befand, wurde nicht mitgeteilt. Die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.