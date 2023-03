Bad Laer - Beim Zusammenprall eines Transporters mit einem Auto in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) sind die beiden Fahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, der Transporterfahrer leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach übersah der 34 Jahre alte Fahrer des Transporters beim Abbiegen an einer Kreuzung den Wagen des 49 Jahre alten Autofahrers, der Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzten die Beamten auf mindestens 80.000 Euro. Die betroffene Landstraße wurde wegen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.