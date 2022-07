Transporter stößt mit Feuerwehrauto zusammen: Fünf Verletzte

Crimmitschau - Fünf Menschen sind bei dem Zusammenstoß eines Transporters mit einem Feuerwehrwagen nördlich von Zwickau verletzt worden. Das Feuerwehrfahrzeug war am Montagabend in Crimmitschau auf dem Weg zu einem Feldbrand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Transporter-Fahrer ließ demnach zwei Feuerwehrfahrzeuge passieren, übersah aber das dritte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 54-jährige Transporter-Fahrer, die 52-jährige Beifahrerin und ein 29-jähriger Passagier schwer verletzt. Der 59 Jahre alte Beifahrer des Feuerwehrwagens wurde ebenfalls schwer verletzt, der 46-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt, beide Wagen mussten abgeschleppt werden.