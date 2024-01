Blankenburg - Ein Transporterfahrer ist bei einem Unfall in Blankenburg im Landkreis Harz lebensbedrohlich verletzt worden. Sein Fahrzeug sei am Donnerstag auf einer Kreuzung mit einem Laster kollidiert, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Der Lasterfahrer sei bei dem Unfall auf der Bundesstraße 81 leicht verletzt worden. Beide Männer sind in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Sprecherin. Nach dem Unfall wurde die Kreuzung den Angaben zufolge gesperrt.