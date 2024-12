Nach der tödlichen Attacke in Magdeburg sind die Flaggen an der Thüringer Staatskanzlei auf halbmast.

Trauerbeflaggung an Thüringer Staatskanzlei

Todesfahrt in Magdeburg

Erfurt - Nach der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg stehen die Flaggen an der Thüringer Staatskanzlei auf Halbmast. Ministerpräsident Mario Voigt hatte dies angeordnet, wie der CDU-Politiker auf X schrieb.

Auf der Internet-Plattform veröffentlichte er auch ein an Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (ebenfalls CDU) gerichtetes Kondolenzschreiben. „Die bevorstehenden Feiertage, die für viele von uns eine Zeit der Freude und des Zusammenkommens sind, werden durch diesen feigen und niederträchtigen Akt der Gewalt jäh überschattet. Das macht mich fassungslos und lässt mich tief bewegt zurück“, schreibt Voigt darin. Er sprach zudem den Betroffenen seine Anteilnahme aus.

Ein Auto war am Freitagabend auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in eine Menschengruppe gerast. Mehrere Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.