Dresden - Die sächsische Polizei nimmt heute öffentlich von dem vor drei Wochen im Dienst getöteten Polizisten Maximilian Stoppa Abschied. Der 32 Jahre alte Beamte kam am 7. Januar in Lauchhammer ums Leben, als er bei der Fahndung nach mutmaßlichen Autodieben ein verdächtiges Fahrzeug kontrollieren wollte. Er wurde von dem Wagen angefahren und starb noch vor Ort.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Armin Schuster (beide CDU) werden zu dem Gedenkgottesdienst für den Polizeioberkommissar in der Dresdner Kreuzkirche erwartet. Kollegen und Beamte aus dem Freistaat, auch von der Bundespolizei, ziehen in einem Trauermarsch zu dem Gotteshaus. Nach der öffentlichen Trauerfeier wird Stoppa im engsten Familienkreis in seiner Heimatgemeinde beigesetzt.

Der Oberkommissar gehörte einer Gemeinsamen Fahndungsgruppe der Dresdner Polizei und der Bundespolizei an. Ein 37-Jähriger ist unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Der Mann soll das Auto gefahren haben, das Stoppa erfasste, als er gerade den Stop-Stick auslegen wollte - eine Art Nagelgürtel, um den flüchtenden Pkw zum Anhalten zu zwingen.