Treckerfahrer zum Open-Air-Kino in der Harsumer Feldmark

Algermissen - Trecker- statt Autokino: Zu einer Kinovorführung in der Gemeinde Algermissen im Landkreis Hildesheim werden am Samstag Zuschauer mit mehreren Hundert Treckern erwartet. Die Landjugend Hildesheimer Börde rechnet bei der Open-Air-Veranstaltung in der Harsumer Feldmark mit rund 300 schweren Fahrzeugen. Einlass ist um 18.00 Uhr, der Film „Manta, Manta“ beginnt um 20.00 Uhr. Dazu gebe es Popcorn, Limo und Pommes.

Erwartet werden Landwirte aus der gesamten Region. Die schweren Fahrzeuge sollen für die Filmvorführung nach Größen sortiert werden, damit jede Besucherin und jeder Besucher einen guten Blick auf die Leinwand hat. Das einfallsreichste Gefährt wird den Angaben zufolge mit einem Getränkegutschein belohnt. Autos sind wegen der hohen Brandgefahr nicht erlaubt. Dafür gebe es für „Fußgänger“ Sitzgelegenheiten auf Strohballen, teilten die Veranstalter mit.